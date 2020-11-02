Зеленский молчит о том, что судьи КС уже давно начали наступление на антикоррупционные органы и все это происходит по прямому указанию Кремля, - агент НАБУ Шевченко

Кризис вокруг Конституционного Суда может перерасти в уличную расправу над судьями КС и другими представителями власти.

Об этом сообщил агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"В начале сентября 2019 г. такие уважаемые в украинском обществе лица, как Андрей Богдан, Андрей Портнов и судья Павел Вовк договорились, что Конституционный Суд Украины возглавит господин Тупицкий и уже вскоре согласовали данное назначение у президента - аудиозапись данного разговора находится в распоряжении детективов НАБУ.

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Однако Владимир Зеленский почему-то молчит о своей личной ответственности в том, что олигархи и клептократы его же руками разрушают украинскую государственность. Так же Зеленский молчит о том, что судьи КСУ уже давно начали наступление на антикоррупционные органы в целом и на директора НАБУ Артема Сытника в том числе, и все это происходит по прямому указанию Кремля. И дальше все будет только хуже: в ближайшее время КСУ снесет все фундаментальные достижения, которые имеем с 2014 года: языковой закон, закон о земле, снесет Высший антикоррупционный суд и еще Бог знает что.

Несложно предположить, что неравнодушные к судьбе родной страны граждане выйдут на улицу, возьмутся за дело и начнут вешать сначала тех судей, потом Богдана, Портнова и Вовка, а потом? .. Думайте, господин Зеленский - пока не стало слишком поздно", - заявил Шевченко.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.