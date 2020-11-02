В Раде во вторник выступит глава Минздрава Степанов, а в пятницу - премьер-министр Шмыгаль, - Разумков

Верховная Рада на часе вопросов к правительству в пятницу заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по вопросу борьбы с коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализацией государственной политики и борьбы с ковидом", - сказал Разумков на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Спикер добавил, что во вторник утром после выступлений представителей фракций на пленарном заседании выступит министр здравоохранения Украины Максим Степанов, а депутаты смогут ему задать вопросы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада планирует рассмотреть законопроект о госбюджете на 2021 год в четверг, - Разумков