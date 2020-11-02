Министр развития громад Чернышов вылечился от COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития громад и территорий.
"Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19 и приступил к исполнению своих обязанностей 2 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.
В Минрегионе отметили, что продолжают придерживаться профилактических мероприятий: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства.
Рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.
Напомним, 16 октября министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов получил положительные результаты ПЦР-теста на COVID-19.