НАПК из-за решения КС прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате омбудсмена
Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, согласно решению Конституционного Суда Украины с 27 октября 2020 года №13-р/2020 НАПК лишены права проводить проверки организации работы по предотвращению и выявлению коррупции.
Глава НАПК Александр Новиков заявил, что это еще одно из сокрушительных последствий, которые нанесло решение Конституционного Суда антикоррупционной инфраструктуре в Украине.
"В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и реализацию антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предотвращении коррупции", - сказал он.
Кроме того, дополнительно, до конца 2020 года НАПК должно было провести плановые проверки в:
- Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
- Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;
- Счетной палате Украины.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.