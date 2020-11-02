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Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский

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Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский
Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский отметил, что пока внимание общественности приковано к конституционному кризису, Кабинет Министров поднял тарифы на газ для населения.

Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Тем временем, под шумок борьбы с Конституционным Судом, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%", - заявил "слуга народа".

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Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - слуга народа Дубинский 01

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Топ комментарии

  • Bogdan_
    Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 688
  • Некто Максим
    Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 1658
  • Garinich
    Ухахахахахахахах, ну что имбицылы, как поголосовали?
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