Под шумок борьбы с КС, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%, - "слуга народа" Дубинский
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Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский отметил, что пока внимание общественности приковано к конституционному кризису, Кабинет Министров поднял тарифы на газ для населения.
Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Тем временем, под шумок борьбы с Конституционным Судом, в результате решений Кабмина газ для населения подорожал на 35%", - заявил "слуга народа".