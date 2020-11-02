Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, привлекут ли к ответственности главу КСУ Александра Тупицкого за то, что он не задекларировал земельный участок в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

На вопрос, на каком этапе сейчас находится проверка информации о незадекларированной земле председателя КСУ в Крыму и которые будут санкции, малюська ответил: "В НАПК поступила информация, что такой участок есть. Он действительно не задекларирован. Трагичность ситуации в том, что именно КС отменил уголовную ответственность, которую мог бы понести глава КС за недекларирование такого земельного участка и своих активов. Это как раз яркая иллюстрация того, почему такое поведение терпеть не стоит и нужно принимать меры. Привлечение к ответственности главы КС еще возможно, но это гораздо сложнее после решения КС" .

Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

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