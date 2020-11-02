Нардеп "Голоса" Устинова о законопроекте по расширению полномочий полиции: убираем остановку автомобиля без оснований и возможность осмотра
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп ("Голос") Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.
"Это супер довольная фоточка сразу после подкомитета, где мы рассматривали скандальный законопроект 2695 о расширении полномочий полиции.
Краткое резюме наиболее "дискуссионных" норм, согласованных подкомитетом:
- убираем так называемые "профилактические" меры остановки (читай остановка автомобиля без каких-либо оснований);
- убираем возможность без установки предупредительных знаков ловить на скорость водителей: в кустах никто с радаром сидеть будет;
- убираем возможность осмотра (читай обыска) автомобиля, а именно багажника, капота (прокладки, из-за которых подняли цены на регистрацию газа с 600 до 3200-4000 грн нервно плачут в уголке), бардачка и т.д.
- водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому;
- выйти из машины водителю нужно будет только в случае необходимости по требованию полицейского, глушить машину и мерзнуть зимой тоже не требуется;
- повышаем штрафы в несколько раз: первая пьянка - 17 тыс. (права на 1 год), вторая -34 тыс. (права на 3 года), третья - 51 тыс.(права на 10 лет);
- снимается возможность брать пьяных на поруки трудовым коллективом (как произошло с женщиной, которая недавно 220 гоняла Киевом и постила эти видосики в инст)
- повышается уголовная ответственность при ДТП в нетрезвом состоянии;
- вводится отдельная часть статьи 286-1 в Уголовном кодексе. Теперь если вы совершите ДТП с телесными нетрезвым, то у вас будет это ярмо на всю жизнь, а именно судимость по этой статье;
- продлили возможность рассмотрения в судах дела за нетрезвое вождение (по 130 ст.) с 3 месяцев до 1 года. Таким образом, не будут просто закрывать дела из-за несвоевременного рассмотрения в суде (за затягивание которых некоторые судьи и получают вознаграждение)", - рассказала Устинова.
"Надеемся сейчас не включатся все силы Авакова в парламенте, чтобы убедить депутатов таки вернуться к редакции, которая даст возможность расширить полномочия полиции. Сначала реформа и доверие - потом полномочия. А пока "порешать" по пьянке можно будет на месте или в судах, сколько машины не останавливай - это вряд ли поможет. Вернее поможет - но только непорядочным полицейским лучше зарабатывать. Мы это уже проходили с ГАИ, больше не надо", - резюмировала нардеп.