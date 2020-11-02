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"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко

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"Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко
Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли, после этого может быть развернута кампания о необходимости провести референдум по земле.

Об этом в Telegram сообщил бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Как сообщают наши инсайдеры, своим разъяснением Конституционный суд фактически уничтожит рынок земли. Планируется, что КС объявит, что рынок земли в принятом виде задевает статьи 13 и 14 Конститиции Украины. Которые, в свою очередь, относятся к 1 разделу Конституции Украины. А это значит, что необходимо вносить изменения в 1 раздел Конституции, что невозможно сделать без всеукраинского референдума", - говорится в сообщении.

После этого, по словам Лещенко, Юлия Тимошенко и Виктор Медведчук развернут кампанию о необходимости провести референдум по земле, фактически пытаясь представить его как референдум о недоверии президенту Зеленскому.

"Кроме того, после такого разъяснения КС будет открыт путь, чтобы удовлетворить два депутатских обращения, где требуют признать незаконным конкретно закон о рынке земли", - добавил Лещенко.

"Решение по земле, которое рассматривает КС в понедельник, готовит судья КС по квоте "Батькивщины" Сергей Сас. Вопрос рассматривался в КС с декабря прошлого года в неспешном режиме, но в связи с последними скандалами вокруг КС Юлия Тимошенко и судья Сергей Сас выдвинули ультиматум Тупицкому - они больше не будут голосовать за его решения, пока он не сделает нужное разъяснение по земле", - подытожил экс-журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 октября рассмотреть вопрос о рынке земли.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А хто такий Лєщєнко ?
    Нафіга Цензор репостить мемуари цього пристосуванця ???
    Воно і так собі життя за наш рахунок забезпечило.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Сережа, когда ты займешься железной дорогой ( она вся в миллиардных убытках ), за присмотр за которой тебе ежемесячно отваливают сотни тысяч из карманов украинцев, конституционалист ректальный?
  • Maksim Perepelitca
    "Своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли", - Лещенко - Цензор.НЕТ 8220.
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