Более 90% протоколов о нарушении масочного режима не были рассмотрены, - советник главы МВД Апостол

Наказания за нарушение масочного режима не реализуются на практике.

Об этом заявил советник министр внутренних дел Михаил Апостол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к Верховной раде с просьбой поддержать законопроект об усилении ответственности за несоблюдение правил карантина. Документ находится на рассмотрении в парламенте, согласно ему, штраф за отсутствие маски может составить от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

"Я не читал этот законопроект, но хочу вспомнить про десятки тысяч протоколов, которые уже были составлены, и каждый день полиция совершает проверку соблюдения противоэпидемических мер. Если брать по Киеву, то более 4 тысяч таких протоколов составлено, в том числе более тысячи - в отношении юридических лиц", - сказал Апостол.

По словам советника главы МВД, проблема в том, что наказания не реализуются на практике.

"Как итог, другая ветвь власти - судебная - не взяла на себя ответственность, поэтому более 90% этих протоколов не рассмотрено, и в принципе, те, кто должен был понести наказание, его не понесли. Поэтому мы считаем, что сегодня должны ответственность брать на себя все три ветви власти — и законодательная, и исполнительная, и судебная. Полиция ежедневно оформляет протоколы. Наказание получили 8-10 процентов, это основная проблема. Если бы нарушителей наказывали, то эффект бы был", - сказал Апостол.

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