Многие "слуги народа" не подтвердили своего присутствия на сегодняшней встрече с Зеленским по КС, - Бутусов

На 19.00 запланирована встреча фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Президент будет просить о поддержке своего законопроекта, который подвергся жесткой критике со стороны оппозиции, многих адвокатов и юристов

По данным Цензор.НЕТ, многие "слуги" не подтвердили своего присутствия на встрече - по различным уважительным причинам. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На выходных президент проводил серию встреч с главами депутатских групп, пытался склонить в свою пользу большинство. Но не получилось. Сегодня президент хочет добиться консолидированной поддержки напрямую от депутатов, однако судя по явке, с этим также возникнут проблемы. Политика ОП для фракции также непонятна и также непредсказуема, как и для общества в целом. Депутаты ждут объединяющую повестку, которой пока нет, есть просто желание возложить ответственность на парламент не только за голосование, но и за ситуацию в целом. Но многие депутатские группы недовольны, что управляют страной одни, а отвечать за их провалы и ошибки должны другие, которых отставили в сторону.

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Судя по всему, Зеленскому придется проводить еще не одну встречу для консолидации голосов.

Президенту надо искать политико-правовое решение. Нужен консенсус и надо объединять позиции с разными силами и во фракции, и в парламенте", - рассказал журналист.

Ранее СМИ обнародовали аудиообращение президента Владимира Зеленского к нардепам фракции "СН": "Надо принять жесткие решения по КС. Обязательно. Это даже не просьба".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.