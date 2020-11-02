Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеокадастра" Лещенко
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.
По словам главы "Госгеонедр", ситуация, когда политики приобщаются к разрушению достижений, к которым страна двигалась в течение десятилетий, является недопустимой.
"Сегодня много опытных политиков старого формата, а также лидеры парламентских фракций, в частности, Юлия Тимошенко, которые показательно выступали против открытия рынка земли в Украине, отмечают, что нельзя распускать Конституционный Суд Украины. Таким образом, играя на стороне судей КСУ, своими действиями они делают попытку остановить земельную реформу и не допустить старта оборота сельскохозяйственных земель. Земельная реформа - это неизбежный процесс, мы сделаем все для того, чтобы оборот сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", - заявил Лещенко.
Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 октября рассмотреть вопрос о рынке земли.
Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что "своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли".