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Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеокадастра" Лещенко

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Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеокадастра" Лещенко
Реализацию земельной реформы в Украине не остановит ни Конституционный Суд Украины, ни политики, которые пытаются заработать себе дополнительные "очки", манипулируя этим вопросом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

По словам главы "Госгеонедр", ситуация, когда политики приобщаются к разрушению достижений, к которым страна двигалась в течение десятилетий, является недопустимой.

"Сегодня много опытных политиков старого формата, а также лидеры парламентских фракций, в частности, Юлия Тимошенко, которые показательно выступали против открытия рынка земли в Украине, отмечают, что нельзя распускать Конституционный Суд Украины. Таким образом, играя на стороне судей КСУ, своими действиями они делают попытку остановить земельную реформу и не допустить старта оборота сельскохозяйственных земель. Земельная реформа - это неизбежный процесс, мы сделаем все для того, чтобы оборот сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", - заявил Лещенко.

Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 октября рассмотреть вопрос о рынке земли.

Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что "своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли".

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Топ комментарии

  • Baks13
    Финны тоже когда-то решили продать свои земли, пока россия подставными фирмами не выкупила 17 финских островов и территорий Финляндии и превратила их в секретные военные объекты РФ на территории Финляндии.
    Сейчас финны в ужасе и не могут понять: - как такое могло произойти, ведь они продавали земли своим финнам.
    А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это не финские, а российские земли и они на "своих российских" землях на территории Финляндии что захотят, то и сделают и будут их защищать с оружием в руках., Вот одна из статей с картой о продаже финнами своих земель и островов подставным "туристическим фирмам" как потом оказалось с российским капиталом.
    http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
  • Elvic Vic
    Как раз чего и добивались все эти радетели "рынга зымли" , так это легализацию данных хапков .
    Терь можно говорить , шо не хапнул , а купил на тендере ...

    А пока существовал запрет , то имущественные права на нераспаёванную землю легко можно было бы оспорить через суд !
    Реформу суда нужно было делать (а не землю продавать иностранным банкам) . Причём не с высших судов начинать , а вернуть израние судей первой инстанции .
    Потому , что на "самой земле" и решается , какими будут в будущем суды более высших инстанций .
  • вставай
    От же ж падлюка. Хто вам дав право продавати національне багатство? ОБІГ землі , так, неминучій. Але по цивілізованих Законах. Україна - не бананова республіка, уроди.
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