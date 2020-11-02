Земельная реформа - это неизбежный процесс, - глава "Госгеокадастра" Лещенко

Реализацию земельной реформы в Украине не остановит ни Конституционный Суд Украины, ни политики, которые пытаются заработать себе дополнительные "очки", манипулируя этим вопросом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

По словам главы "Госгеонедр", ситуация, когда политики приобщаются к разрушению достижений, к которым страна двигалась в течение десятилетий, является недопустимой.

"Сегодня много опытных политиков старого формата, а также лидеры парламентских фракций, в частности, Юлия Тимошенко, которые показательно выступали против открытия рынка земли в Украине, отмечают, что нельзя распускать Конституционный Суд Украины. Таким образом, играя на стороне судей КСУ, своими действиями они делают попытку остановить земельную реформу и не допустить старта оборота сельскохозяйственных земель. Земельная реформа - это неизбежный процесс, мы сделаем все для того, чтобы оборот сельскохозяйственной земли в Украине стартовал с 1 июля 2021 года. Даже если решение КСУ будет не на стороне реформы", - заявил Лещенко.

Напомним, ранее сообщалось, что КС решил 2 октября рассмотреть вопрос о рынке земли.

Бывший журналист, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил, что "своим разъяснением Конституционный Суд фактически уничтожит рынок земли".

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