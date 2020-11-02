Больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелобольных вынуждены направлять в другие районы области, - ОГА

Больницы Ужгорода заполнены на 100%, из-за этого тяжелобольных вынуждены везти в другие районы Закарпатской области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас больницы Ужгорода заполнены на 100% и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области", - говорится в сообщении.

21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирус до 30%, а 30 октября - до 50%.

29 октября распоряжением руководителя государственного уровня - министра здравоохранения Украины Максима Степанова предусмотрено создание на базе КНС "Центральная городская клиническая больница" г. Ужгород многопрофильный COVID-19 госпиталь.

"Все решения, по состоянию на сегодня, не выполнены и саботируются", - подчеркнули в ОГА.

Отмечается, что в субботу, во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу, из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде, больной, к сожалению, умер.

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