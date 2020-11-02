В Украине РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ еще один КАНДИДАТ в вакцины от коронавируса, - Ляшко.

В Украине идет разработка еще одного кандидата в вакцины от коронавируса. Грант на разработку кандидата в вакцины получил Институт биологии клетки Национальной академии наук Украины.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

На разработку еще одного кандидата был выделен грант Фондом национальных исследований.

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"Это была идея, и эта идея профинансирована через государственный грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать это продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину", - сказал Ляшко.

Напомним, в середине октября группа ученых презентовала президенту Владимиру Зеленскому результаты доклинических исследований украинского кандидата в вакцины против COVID-19. Более подробно о данной украинской вакцине от COVID-19 читайте в интервью с участником разработки Михаилом Фаворовым: "Мы пошли не новым, а самым традиционным путем, и если нам повезет, то получим свою вакцину через 9-12 месяцев".