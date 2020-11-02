Фракция "Голос" инициирует встречу с министром финансов Марченко относительно дыры в бюджете
Об этом сегодня на согласительном совете заявил заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Мы так обсуждаем бюджет 2021 года. Давайте немного вспомним, что у нас не завершился этот год. Еще раз напомню: у нас огромная дыра. Сверхогромная. Никогда такого не было. И сейчас в ноябре-декабре мы будем видеть, как не проплачиваются программы на сотни миллиардов. Особенно после решения Конституционного Суда, когда никто нам в мире не даст денег. Потому что деньги власти, которая не хочет бороться с коррупцией, не дают. Она их украдет", - сказал Ярослав Железняк.
"И этот вопрос надо решать, в том числе, наверное, надо будет собираться с министром финансов [Сергеем Марченко. - Ред.] и спрашивать, каким образом он будет финансировать программы, потому что у них нет денег", - добавил он.
Напомним, уже 5 ноября в Верховной Раде намерены рассмотреть в первом чтении законопроект о бюджете на 2021 год.