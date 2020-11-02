Зеленский не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабмин, - Рябошапка

В Офисе Президента Украины либо продолжает господствовать хаос, либо президент не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать проект судебной реформы для реализации в Украине. Эта реформа будет содержать очистку украинских судов. Об этом глава государства написал в статье "Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для издания Financial Times". Странное решение президента поручить подготовку судебной реформы именно правительству, ведь при президенте образована Комиссия по вопросам правовой реформы, одной из основных задач которой как раз и является подготовка предложений по проведению судебной реформы", - отметил Рябошапка.

По словам экс-генпрокурора, Зеленский не мог не знать об этой Комиссии, потому что несколько дней назад сменил ее состав, назначив председателем Комиссии своего приближенного юриста.

"Создается впечатление, что либо в Офисе Президента Украины продолжает господствовать хаос, либо президент не хочет брать на себя ответственность за подготовку и внедрение судебной реформы, "сбросив" эту задачу на Кабинет Министров", - подытожил Рябошапка.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешних судей Конституционного Суда Украины следует заменить независимыми уважаемыми юристами.

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