Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.
Так, утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета вблизи Старогнатовки.
Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь в ответ украинские воины не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 2 гектара территории и переданы на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.
Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.