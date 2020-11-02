Оккупанты дважды с начала суток нарушали режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 2 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС, информирует Цензор.НЕТ.

Так, утром в районе населенного пункта Шумы противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета вблизи Старогнатовки.

Выстрелы были неприцельными, поэтому огонь в ответ украинские воины не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 2 гектара территории и переданы на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.

Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

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