Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук
Как отметил в лекции на Youtube экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, такого мнения придерживаются зарубежные партнеры нашего государства и антикоррупционные активисты, передает Цензор.НЕТ. Однако его семейный опыт - родственники после участия в разных освободительных движениях в Украине попадали в застенки - говорит о другом.
"Всякие внутренние недотягивания государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими. И вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции", - подчеркнул Ващук.
Он повторял всем готовым слушать, что самая важная война для Украины внешняя. "Нельзя сжигать свою хату внутреннюю и одновременно ее защищать", - сравнил Ващук.
Экс-посол также указал на недостатки подхода о равнозначности внутренней и внешней: если не удастся достичь идеала в первой, то кажется, что государство недостойно того, чтоб его защищать.