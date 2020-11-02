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Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук

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Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук
В Украине - две равнозначные войны: с коррупцией и Россией.

Как отметил в лекции на Youtube экс-посол Канады в Украине Роман Ващук, такого мнения придерживаются зарубежные партнеры нашего государства и антикоррупционные активисты, передает Цензор.НЕТ. Однако его семейный опыт - родственники после участия в разных освободительных движениях в Украине попадали в застенки - говорит о другом.

"Всякие внутренние недотягивания государства можно со временем выровнять, но если ты проигрываешь войну с внешним врагом, то все остальные дискуссии становятся теоретическими. И вы их проводите или в концлагере, или в эмиграции", - подчеркнул Ващук.

Он повторял всем готовым слушать, что самая важная война для Украины внешняя. "Нельзя сжигать свою хату внутреннюю и одновременно ее защищать", - сравнил Ващук.

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Экс-посол также указал на недостатки подхода о равнозначности внутренней и внешней: если не удастся достичь идеала в первой, то кажется, что государство недостойно того, чтоб его защищать.

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  • wake up-UA
    І в обох зевлада програє... Самая важная война для Украины внешняя, если ее проиграть, остальная борьба станет теоретической, - экс-посол Канады Ващук - Цензор.НЕТ 8570
  • Шрек Баблокат
    глупышка ты посол!.. 400 лет пребывания под властью РИ и Совка, превратили 73% нашего населения в колоборантское быдло, которое "готово жрать своих детей абы не было хуже", и искренне голосовать за своих вертухаев..
    и в Кремле об этом знают, и поэтому давят 24/7 365 дней в году..
    поэтому главный враг - привычка быть рабом Мацквы, сидит у нас в нашем мировоззрении..
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