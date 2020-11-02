Минсоцполитики и Минцифры вводят в заблуждение Кабмин в части сотрудничества со Всемирным банком по созданию E-social, - "Разумная сила"

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная и ее заместитель Валерий Бушкова, а также министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров совершают действия, направленные на срыв сотрудничества со Всемирным банком.

Об этом заявляет общественная организация "Разумная сила", которая осуществляет общественный контроль за реализацией проекта автоматизации социальных услуг E-social, передает Цензор.НЕТ.

В бюджете на 2021 год Министерство цифровой трансформации заложило 100 млн грн на создание E-social. В "Разумной силе" напоминают, что проект E-social полностью реализуется на базе Министерства социальной политики Украины в рамках "Соглашения о займе № 8404-U на внедрение проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" (E-social) и в дополнительном финансировании не нуждается.

В связи с этим организация обратилась к народным депутатам Украины с просьбой вмешаться в данную ситуацию и не допустить нецелевого расходования бюджетных средств. Эксперты считают, что действия указанных должностных лиц носят откровенно противоправный характер и могут привести к ухудшению отношений с Международным банком реконструкции и развития (специализированное учреждение ООН, основное кредитное учреждение Всемирного банка), а также растраты денежных средств государственного бюджета в особо крупных размерах.

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"Ими был сфальсифицирован ряд документов (протоколы приемки, отчет "Межведомственной рабочей группы" и др.), на основании неправдивых сведений была проведена пресс-конференция, на которой озвучена новая стратегия развития информационных систем в социальной сфере. После этого был подготовлен проект Постановления КМУ "Про затвердження пілотного проекту із реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери" и направлен на согласование в министерства и ведомства. Насколько нам известно, против принятия какого-либо распорядительного документа, изменяющего работу по внедрению E-social, без предварительных консультаций с Международным банком реконструкции и развития, выступило Министерство финансов Украины", - утверждают в организации.

"Разумная сила" считает, что Лазебная, Бушков и Федоров вводят в заблуждение членов Кабинета Министров Украины, не докладывая о необходимости проведения предварительных консультаций с Международным банком реконструкции и развития, так как они подали, а КМУ утвердил Распоряжение от 28.10.20 года № 1353-р "Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери".

"Что принципиально они хотят изменить - это место проведения разработки (Министерство социальной политики Украины поменять на Пенсионный фонд Украины) и самого разработчика программного продукта, - считает глава ОО "Разумная сила". На наш взгляд, это банальное использование служебного положения в корыстных целях, поскольку никакого экономического или юридического обоснования для этого нет. Более того, действия должностных лиц министерства социальной политики Украины уже привели к значительному экономическому ущербу.

Почему это делается? Программа E-social объединяет более 200 деловых процессов в социальной сфере, а также различные информационные системы и реестры. E-social без каких-либо технических проблем интегрируется в информационный портал "Дія". Но в таком случае стоимость разработки информационного портала "Дія" уменьшается до 30 процентов".

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Эксперты предполагают, что подобные действия вызваны желанием противоправно получить 100 млн грн из госбюджета для создания E-social, хотя этот проект полностью финансируется за деньги Международного банка реконструкции и развития.

"Разумная сила" обратилась к секретарю СНБО, поскольку, по мнению экспертов организации, действия указанных лиц, носят противоправный характер, а в нынешней ситуации в стране могут нанести вред национальным интересам Украины, в частности, привести к ухудшению отношений с Международным банком реконструкции и развития.

Напомним, ранее Министерство социальной политики в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщило, что не намерено разрывать сотрудничество со Всемирным банком по программе создания E-social. При этом в ведомстве не ответили на вопросы о нюансах финансирования программы и причинах перенесения базы системы под контроль Пенсионного фонда.