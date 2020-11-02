Минсоцполитики и Минцифры вводят в заблуждение Кабмин в части сотрудничества со Всемирным банком по созданию E-social, - "Разумная сила"
Об этом заявляет общественная организация "Разумная сила", которая осуществляет общественный контроль за реализацией проекта автоматизации социальных услуг E-social, передает Цензор.НЕТ.
В бюджете на 2021 год Министерство цифровой трансформации заложило 100 млн грн на создание E-social. В "Разумной силе" напоминают, что проект E-social полностью реализуется на базе Министерства социальной политики Украины в рамках "Соглашения о займе № 8404-U на внедрение проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" (E-social) и в дополнительном финансировании не нуждается.
В связи с этим организация обратилась к народным депутатам Украины с просьбой вмешаться в данную ситуацию и не допустить нецелевого расходования бюджетных средств. Эксперты считают, что действия указанных должностных лиц носят откровенно противоправный характер и могут привести к ухудшению отношений с Международным банком реконструкции и развития (специализированное учреждение ООН, основное кредитное учреждение Всемирного банка), а также растраты денежных средств государственного бюджета в особо крупных размерах.
"Ими был сфальсифицирован ряд документов (протоколы приемки, отчет "Межведомственной рабочей группы" и др.), на основании неправдивых сведений была проведена пресс-конференция, на которой озвучена новая стратегия развития информационных систем в социальной сфере. После этого был подготовлен проект Постановления КМУ "Про затвердження пілотного проекту із реалізації функціоналів першої черги Єдиної інформаційної системи соціальної сфери" и направлен на согласование в министерства и ведомства. Насколько нам известно, против принятия какого-либо распорядительного документа, изменяющего работу по внедрению E-social, без предварительных консультаций с Международным банком реконструкции и развития, выступило Министерство финансов Украины", - утверждают в организации.
"Разумная сила" считает, что Лазебная, Бушков и Федоров вводят в заблуждение членов Кабинета Министров Украины, не докладывая о необходимости проведения предварительных консультаций с Международным банком реконструкции и развития, так как они подали, а КМУ утвердил Распоряжение от 28.10.20 года № 1353-р "Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери".
"Что принципиально они хотят изменить - это место проведения разработки (Министерство социальной политики Украины поменять на Пенсионный фонд Украины) и самого разработчика программного продукта, - считает глава ОО "Разумная сила". На наш взгляд, это банальное использование служебного положения в корыстных целях, поскольку никакого экономического или юридического обоснования для этого нет. Более того, действия должностных лиц министерства социальной политики Украины уже привели к значительному экономическому ущербу.
Почему это делается? Программа E-social объединяет более 200 деловых процессов в социальной сфере, а также различные информационные системы и реестры. E-social без каких-либо технических проблем интегрируется в информационный портал "Дія". Но в таком случае стоимость разработки информационного портала "Дія" уменьшается до 30 процентов".
Эксперты предполагают, что подобные действия вызваны желанием противоправно получить 100 млн грн из госбюджета для создания E-social, хотя этот проект полностью финансируется за деньги Международного банка реконструкции и развития.
"Разумная сила" обратилась к секретарю СНБО, поскольку, по мнению экспертов организации, действия указанных лиц, носят противоправный характер, а в нынешней ситуации в стране могут нанести вред национальным интересам Украины, в частности, привести к ухудшению отношений с Международным банком реконструкции и развития.
Напомним, ранее Министерство социальной политики в ответ на запрос Цензор.НЕТ сообщило, что не намерено разрывать сотрудничество со Всемирным банком по программе создания E-social. При этом в ведомстве не ответили на вопросы о нюансах финансирования программы и причинах перенесения базы системы под контроль Пенсионного фонда.