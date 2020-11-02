Украинских бюджетников, военных пенсионеров и переселенцев должны обслуживать не только госбанки, - вывод АМКУ

К предоставлению банковских услуг в отдельных сегментах допущены только банки государственного сектора, для других существуют барьеры.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ по итогам исследования рынка банковских услуг в контексте нарушения принципа конкурентного нейтралитета, информирует Цензор.НЕТ.

В Комитете отметили, что на украинском рынке банковских услуг действуют более 70 банков, следовательно, рынок является потенциально конкурентным. Несмотря на это, к предоставлению банковских услуг в отдельных сегментах допущены только банки государственного сектора, для других существуют барьеры.

Среди ключевых потребителей, в отношении которых действуют ограничения, - военные пенсионеры, переселенцы, субсидианты, бюджетные учреждения и субъекты, получающие бюджетные выплаты, субъекты хозяйствования, пользующиеся спецсчетами (например, участники рынка электрической энергии) и др. В целом речь идет о более чем 15 сегментах.

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Для оценки конкурентного потенциала АМКУ изучал уровень заинтересованности банков, не имеющих государственной доли, в обслуживании ныне закрытых сегментов рынка банковских услуг. После опросов стало ясно, что некоторые сегменты являются очень привлекательными для частных банков, одновременно существуют и те сферы, относительно которых не наблюдается высокий уровень заинтересованности.

"В то же время, тезисы о том, что предоставление исключительных прав банкам государственного сектора обусловлено уникальными технологиями предоставления услуг, а также это распространенная мировая практика, во время исследования не подтвердились", - заявили в АМКУ.

Поэтому с целью предотвращения нарушения принципа конкурентного нейтралитета при регулировании рынка банковских услуг Комитет направил предложения Кабинету Министров Украины. Кабмину предлагают поручить центральным органам власти уменьшить или устранить барьеры для развития конкуренции в отдельных сегментах рынка банковских услуг.

В частности, предлагаются следующие меры: проверка целесообразности и других оснований сохранения барьеров, внесение на рассмотрение КМУ предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты об отмене исключительных прав банков госсектора на обслуживание секторов, существенных рисков для которых не прогнозируется. Также речь идет о внесении на рассмотрение правительства предложений по внедрению конкурентных механизмов отбора банков, которые будут обслуживать те сегменты, относительно которых существуют существенные риски.

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Отметим, что в Украине работают четыре государственных банка: АО КБ "ПриватБанк", АБ "Укргазбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".