Установлены официальные результаты выборов в 212 местных советах, признаны избранными 4757 депутатов, - ЦИК
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на вечер 2 ноября установила результаты выборов депутатов 212 местных советов, признаны избранными 4757 депутатов.
Как передает Цензор.НЕТ, такие данные обнародованы на сайте ЦИК.
Признаны избранными 117 депутатов районных советов, 751 - городских советов, 1166 - поселковых и 2723 - сельских советов.
Всего избирались депутаты 1577 местных советов.
Также в настоящее время установлены результаты выборов 264 городских, поселковых и сельских голов.