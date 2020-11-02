Полицейский, бравший откаты за оформление соцвыплат при увольнении из Нацполиции, задержан в Харькове, - ГБР

Правоохранители задержали начальника одного из секторов ГУ Нацполиции в Харьковской области во время получения взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"По предварительной информации, правоохранитель наладил механизм получения неправомерной выгоды от своих коллег. За денежное вознаграждение он предлагал работникам, которые увольняются из органов Национальной полиции Украины, или получили травмы при исполнении своих служебных полномочий, помочь в прохождении МСЭК, оформлении инвалидности и максимальном ускорении выплат", - говорится в сообщении

За свои "услуги" начальник сектора просил от 10 до 20% от начисленной суммы.

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Следователи ГБР задержали полицейского в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения очередной части взятки в размере 10 тыс. грн за решение вопроса выплаты повышенного выходного пособия и оформления пенсии одному из полицейских.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) УК Украины и избрании в отношении него меры пресечения. Кроме того, проверяется информация относительно его возможной причастности к ранее совершенным подобным правонарушениям, а также устанавливаются возможные сообщники.

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