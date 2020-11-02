Во фракции "Слуга народа" нет единой позиции за какой законопроект по КС голосовать - авторства президента Зеленского или спикера Разумкова, - Бутусов

Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию, что среди фракции "Слуга народа" есть две группы депутатов, которые видят выход из конституционного кризиса принятием разных законопроектов - авторства президента Владимира Зеленского или авторства спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "Источники Цензор.НЕТ сообщают об обстановке во фракции Слуга народа, от позиции которой зависит решение Конституционного кризиса. Единой позиции до сих пор нет, поскольку у президента и председателя Верховной Рады оказалось разные законопроекты и разная логика в этой драме.

Законопроект председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова уже зарегистрирован в секретариате парламента. Он предполагает одно - восстановление отмененных Конституционным судом норм об электронном декларировании. Разумков предлагает компромиссный вариант - быстро исправить провал, восстановление этой нормы все поддерживают. А затем выработать решения по вопросам, которые вызывают разногласия".

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"Президент Владимир Зеленский свой законопроект в парламент еще не внес. Но опубликованный вариант предполагает увольнение судей Конституционного суда и отмену судебного решения КС против деклараций. Зеленский, по данным Цензор.НЕТ, по вопросу законопроекта до сих пор с Разумковым не консультировался. Представьте себе по данному факту, насколько сложно Зеленскому сейчас мобилизовать парламент

Президент пока не вносит законопроект, чтобы оставить себе еще поле для маневра и внесения изменений в свой вариант", - подчеркнул журалист.

"Однако отступать назад уже нельзя. Если не воздействовать на Конституционный суд, и он признает неконституционным закон о земле, или закон о Высшем антикоррупционном суде, и последствия этих решений будут непредсказуемыми. Главная интрига - сумеет ли президент прежде чем выходить в сессионный зал объединить свою собственную фракцию? Офис президента убеждает депутатов, что если они не поддержат увольнение КС, то парламент будет распущен. Но депутатов так пугали не раз. И, похоже, далеко не все уверены, что президент пойдет на этот жесткий и невыгодный для рейтинга шаг. До сих пор Зеленский делал только расчетливые и популярные ходы, но кто знает... Посмотрим. Сегодня после фракции президент едет выступать на телевидение, и там он озвучит свое решение перед завтрашним голосованием", - резюмировал главред Цензор.НЕТ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.