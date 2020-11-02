"Слуга народа" Дубинский о решениях КС: Монобольшинству не предлагают принять качественное антикоррупционное законодательство, потому что нет такой цели

В результате "уродливой антикоррупционной реформы" не посадили ни одного коррупционера.

Об этом в Facebook написал депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд на сегодняшний день остался единственной государственной институцией, где не засели представители группы Пинчука-Сороса, и который иногда еще способен преподносить сюрпризы транснациональным корпорациям и семье крестного отца всей украинской коррупции. Семье, воспитавшей из своего инкубатора целые полчища грантоедов, имитирующих борьбу с коррупцией и наносящих удары по конкурентам Сороса-Пинчука", - пишет нардеп.

Он призвал обратить внимание на то, что после решения КС о неконституционности антикоррупционного законодательства никто не задается вопросом, что помешало ВР - с помощью вдохновленного Президентом монобольшинства - принять "качественные" законы.

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"Все просто. Цель - другая. Под шумок праведного народного возмущения временной отменой кривого и дефективного электронного декларирования как части уродливой "антикоррупционной реформы", в результате которой не посадили ни одного коррупционера, но зато щедро платили голосистым соросятам - сделать 2 простых вещи.

Поменять состав КС с помощью "международных партнеров", и посадить туда судей Пинчука-Сороса Обнулить состав КС, который принял решение о неконституционности Указа о назначении коррупционера-рецидивиста Сытника директором НАБУ.

Но это же ведь не коррупция, господа антикоррупционеры, кормящиеся на завтраках в Давосе, это же просто виртуозный бизнес", - отвечает сам себе Дубинский.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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