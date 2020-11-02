На Черниговщине прокурор устроил смертельное ДТП, два человека погибли, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельного ДТП вблизи пгт Березна на Черниговщине с участием руководителя одной из местных прокуратур Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 2 ноября 2020 примерно в 09:20 прокурор, находясь за рулем автомобиля Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. От полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа скончались на месте ДТП.





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Следователи ГБР задержали правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины). Также готовится ходатайство об избрании прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.