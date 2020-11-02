Новости

"Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов

175315
"Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов
Совещание под руководством заместителя Министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича с участием руководителей "Укрзализныци" и ООС по пуску поезда Киев-Авдеевка закончилось положительным решением.

Об этом заявил в Telegram инициатор мероприятия народный депутат Муса Магомедов, передает Цензор.НЕТ.

"Резюме совещания: УЗ продлевает поезд Киев-Покровск до Авдеевки, несмотря на то, что это убыточно, но это про людей, а не про прибыль, за что им отдельная благодарность. ООС дает добро на пуск поезда, согласовывается взаимодействие УЗ и ООС", - написал он.

Укрзализныця продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов 01

Дату запуска Магометов не указал. На официальном сайте "Укрзализныци" информации об этом пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского есть план "Б" по Донбассу, - Кравчук

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    Террористы станут еще ближе к Киеву. Чего уж там, продлевали бы до самого Донецка! ТАМЖЕЖТОЖЕНАШИЛЮДИ!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и прослезились...
    про людей а не про прибыль? и это про Укрзалізницю????
    а чего ж тогда цены не сбросить?
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Нью-Авдеевка "Укрзализныця" продлит маршрут поезда Киев - Покровск до Авдеевки, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 8278
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости