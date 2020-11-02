Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ

НАБУ и САП завершили расследование факта злоупотреблений при обустройстве военного полигона "Широкий лан" (Николаевская область), в результате которых государству нанесен ущерб на сумму более 37 млн ​​грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

2 ноября 2020 пяти подозреваемым и их адвокатам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди подозреваемых:

начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны (* - должность на момент совершения преступления);

начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ*;

начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;

бенефициар ООО;

директор ООО.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

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Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская область) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн ​​грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.

3Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 г. после передачи дела из Государственного бюро расследований.

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