Завершено расследование разворовывания 37 млн грн при обустройстве полигона "Широкий лан", - НАБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
2 ноября 2020 пяти подозреваемым и их адвокатам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.
Среди подозреваемых:
- начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины в составе Минобороны (* - должность на момент совершения преступления);
- начальник Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ*;
- начальник отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ*;
- бенефициар ООО;
- директор ООО.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
Следствие установило, что должностные лица Минобороны в сговоре с представителями ООО организовали прием работ и услуг по обустройству полевого лагеря "Широкий лан" в с. Ульяновка (Николаевская область) таким образом, что ООО получило от Министерства обороны Украины более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнило. Сумма нанесенного государству ущерба в результате незаконной переплаты подтверждена заключением Государственной аудиторской службы и экспертизами.
3Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с ноября 2019 г. после передачи дела из Государственного бюро расследований.