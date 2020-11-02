Франция поддерживает решимость, с которой Зеленский начал действовать в ситуации с Конституционным Судом, - глава МИД Ле Дриан

В Министерстве иностранных дел Франции высказали поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского относительно Конституционного Суда, состав которого он хочет полностью изменить.

Об этом шла речь в разговоре министров иностранных дел стран Жана-Ива Ле Дриана и Дмитрия Кулебы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что во время телефонной беседы они уделили отдельное внимание теме системных реформ в Украине на основе Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Дмитрий Кулеба сообщил французскому коллеге о разрушительных последствиях печального решения Конституционного Суда Украины для антикоррупционных реформ в нашем государстве", - говорится в сообщении.

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Кулеба заверил французского коллегу, что президент и правительство "решительно настроены защитить эффективную работу антикоррупционной инфраструктуры и другие реформы".

"В свою очередь, Ле Дриан отметил, что Франция поддерживает решимость, с которой президент Украины Владимир Зеленский начал действовать в этой ситуации", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.