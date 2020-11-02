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Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - "Схемы". ФОТОрепортаж

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Семья председателя Конституционного суда Александра Тупицкого владеет несколькими объектами элитного имущества, среди которого, кроме имения в Крыму, - четырехкомнатная квартира в ЖК "Новопечерские липки" в столице и большой особняк с бассейном под Киевом. Этими объектами недвижимого имущества пользуется сам Александр Тупицкий, но они записаны на мать и тещу судьи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

После того, как в мае 2013 года Александр Тупицкий был переведен в Киев и назначен судьей Конституционного суда, в сентябре того же года его семья приобрела четырехкомнатную квартиру площадью 216,5 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса "Новопечерские липки" в Киеве, а впоследствии докупила еще два машиноместа там. Средняя стоимость квадратного метра в этом ЖК состоянию на 2013 год составляла $ 2900, то есть квартира такой площади стоила там более 600 тысяч долларов.

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 01

Имущество записали на мать судьи, Галину Тупицкую. Об этом свидетельствует выписка из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество. На момент приобретения дорогостоящей недвижимости в ЖК "Новопечерские липки" Галине Тупицкой было 73 года, и она была уже на пенсии. С 2019 Тупицкий начал декларировать, что сам живет в этих апартаментах, записанных на мать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теща председателя КСУ Тупицкого имеет 4 участка с домом под Киевом, хотя всю жизнь проработала в аптеке, - ЦПК

Кроме того, у семьи председателя Конституционного суда имение с бассейном под Киевом в Василькове. Дом площадью 211,4 квадратных метра и земельные участки общей площадью более 23 сотки были приобретены в августе 2018 и оформлены на тещу Александра Тупицкого - Ларису Колпаченко. Сам судья оформил на себя только 7,5 сотки земли в Василькове, которые и внес в декларацию.

По данным журналистов, длительное время теща Тупицкого - Лариса Колпаченко работала в аптеке в Донецке.

Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 02
Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 03

Если посмотреть на территорию сверху, то видно что между земельным участком Александра Тупицкого и участками, оформленными на его тещу Ларису Колпаченко, нет забора, и это одна общая территория - на которой стоит большое имение и несколько дополнительных сооружений, также здесь расположен бассейн и небольшой пруд .

Источники журналистам сообщили, что этим имением регулярно пользуется и сам Тупицкий.

В воскресенье, 1 ноября 2020 года, журналисты увидели во дворе припаркованную BMW X6 белого цвета. Именно такое авто имеет жена Александра Тупицкого - Ольга Тупицкая, согласно декларации судьи.

Также возле дома журналисты увидели черную Toyota Camry. Именно такие авто есть на балансе Конституционного суда. Впрочем узнать, именно это авто относится к КС, не удалось - на Toyota Camry оказались так называемые "номера прикрытия" - в базе автотранспортных средств МВД эти номера закреплены за другим автомобилем (Mitsubishi Lancer).


Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковом, - Схемы 04

27 октября "Схемы" обратились к председателю КСУ с просьбой предоставить комментарий по его имуществу. В пресс-службе КСУ заявили, что "все сведения об имуществе, которое находится во владении и пользовании председателя КСУ Александра Тупицкого, содержатся в его ежегодном декларации".

Журналисты "Схем" направили повторный запрос председателю КСУ с просьбой о комментарии относительно имущества его семьи. Редакция опубликует позицию Александра Тупицкого, как только получит его.

Ранее журналисты программы "Схемы" сообщили, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах . При этом под председательством Тупицкого судьи КСУ 27 ​​октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее.

Реагируя на расследование, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий подтвердил опубликованную журналистами программы "Схемы", о том, что он не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии по законам России.

"Когда я прочитал материал, я сам по себе поблагодарил их за объективность", - заявил Тупицкий.

По словам Тупицкого, сделка состоялась в 2018 году. "Чего я не внес его в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, - заявил он. - Единственная, наверное, моя вина, что я не обратился в органы Назка, чтобы они мне разъяснили, как это мне сделать ".

"Я готов отвечать, если где-то ошибки какие я допустил, то я готов их исправлять. Мы же живем в цивилизованном мире. Если есть ошибки, которые нарушают закон, то за них тоже надо нести ответственность. Это аксиома", - заявил Тупицкий

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3580
  • 18c49ed2
    А в это время на загородной вилле

    Глава КС Тупицкий владеет элитной квартирой на Печерске и большим особняком под Васильковым, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7654
  • ggl chrm
    Давайте сразу уж и об остальных судьях, депутатах, прокурорах. Чего уж там.
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