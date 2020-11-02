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В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники

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В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники
Крымские "суды" в октябре 2020 года вынесли шесть приговоров за уклонение от службы в вооруженных силах Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы. По информации правозащитников, два решения вынес "Центральный районный суд Симферополя", по одному - "Ленинский районный суд Севастополя", "Красногвардейский районный суд", "Симферопольский районный суд" и "Евпаторийский городской суд".

Также в октябре Крымская правозащитная группа зафиксировала четыре новых уголовных дела в отношении жителей полуострова за уклонение от службы в вооруженных силах РФ. Санкция статьи предусматривает наказания от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

По данным КПГ, за весь период оккупации полуострова возбуждено и передано в суд 145 уголовных дел против крымчан, которые хотели избежать призыва в российскую армию. По 140 из них уже вынесен приговор, еще 5 находятся на стадии рассмотрения.

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    кому служить - куску говна?
    роssия это ж не страна !
  • PVol 69
    Так вони ж хотіли камні с нєба!
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Говорят наших дарагих крысчан отправляют на Севера служить, ну там где сугробы по шею, затыкают им дыры в комплектовании. Так сказать, чтобы Родину любилось веселее В октябре шестерых крымчан осудили за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9406
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