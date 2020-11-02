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Зеленский призвал "слуг народа" поддержать перезагрузку КС: "Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа". ФОТО

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Зеленский призвал "слуг народа" поддержать перезагрузку КС: "Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа". ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и обсудил с народными депутатами необходимость перезагрузки Конституционного Суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время заседания Зеленский призвал фракцию поддержать досрочное прекращении полномочий действующего состава КС.

По словам президента, если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Кроме того, под угрозой оказались безвизовый режим Украины с Европейским Союзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда и других международных партнеров.

Зеленский отметил, что невозможно восстановить действие антикоррупционного законодательства без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую ​​уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - сказал президент. Глава государства отметил, что в таком случае любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании после принятия нового закона будет абсурдным и не имеющим силы.

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Зеленский призвал слуг народа поддержать перезагрузку КС: Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа 01

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда", - отметил Зеленский.

Также президент призвал народных депутатов из фракции "Слуга народа" быть ответственными во время голосования за проект государственного бюджета на 2021 год. Зеленский отметил, что госбюджет должен быть принят вовремя.

Зеленский призвал нардепов из фракции "Слуга народа" напомнить украинцам, что они являются современными политиками нового типа.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии

  • 133133
    и сядете все

    потом
  • Otec_Onufriy
    Перелякане, не знає що робити і все шукає ворогів. В дзеркало недоумок поглянь і побачиш там головну проблему країни
  • esperansa002014
    Мы наблюдаем многоходовку Зеленского, как получить полностью контролируемый им Конституционный Суд на 9 лет
    Cпектакль в двух действиях. Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает на защиту конституционного строя. Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.При этом НАЗКа и "общественность" показательно хвалят президента и говорят, что только добрый король сможет спасти мир. И не нужно забывать, что 18 судей КСУ назначаются сроком на 9 лет: президентом (6 человек), Верховной Радой, где у Зеленского - монобольшинство(6 человек), и съездом судей(6 чел). Кто-то сомневается, что 12 человек минимум т.е. гарантированное большинство КСУ от зеленского будут непроходимой ватой какаяразница-чегоизволите?

    Не говоря о том, что увольнение КСУ незаконно и антиконституционно (они выиграют в ЕСПЧ и государство им заплатит ВСЮ зарплату за несколько лет простоя и моральную компенсацию) у меня вопрос: ПОЧЕМУ ВСЕХ? ЧЕМ ПЛОХИ ЧЕТЫРЕ СУДЬИ, КОТОРЫЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ? Тем, что они назначены по квоте Порошенко? Тем, что они проукраинские?
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