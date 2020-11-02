Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что деятельность Конституционного Суда является ураганом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

Зеленский заявил, что "оценивает работу Конституционного суда, как ураган".

Глава государства заявил: "Мы говорим про последствия этого урагана. Хотя, я уверен в этом, мы не случайно приняли решение через законодательную инициативу бороться с ураганом, а не с последствиями".

Он продолжил: "Мы помним с вами 2019 год, когда КС ликвидировал уголовное наказание за незаконное обогащение, мы потом в парламенте его возобновляли. Сейчас опять "неожиданный сюрприз", который направлен против государства Украина". Уверен, что много людей за этим стоит. Мы это видим уже открыто - в обращении в КС, какие это партии. Не хочу про них говорить. Хотя можем открыто говорить - уже не выборы. Мы знаем с вами, что это представители ОПЗЖ, представители "Майбах".

На вопрос ведущего: "Кого?", Зеленский уточнил: "За майбутнє".





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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.