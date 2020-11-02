Несмотря на перемирие, количество погибших в Нагорном Карабахе растет
Причем 11 из них, в том числе "заместитель командующего Армией обороны Нагорного Карабаха полковник Артур Саркисян", - 2 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Между тем президент Азербайджана Ильгам Алиев заявил в своем Twitter, что армия его страны взяла под контроль еще восемь поселений в ходе операции в Нагорном Карабахе.
Также министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле нескольких гражданских поселений в азербайджанском регионе Тертер.
Армянское министерство обороны, в свою очередь, заявило об артиллерийском обстреле азербайджанской стороной их позиций и поселка Давид Бек, в результате чего погиб один гражданский и еще двое получили ранения. Азербайджанская сторона не комментировала это заявление, сообщив только об ударах по пунктам постоянной дислокации и огневым позициям армянских военных, а также об обстреле штаба в направлении Гырмызы Базара.
Напомним, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.
Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.
Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.
Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.