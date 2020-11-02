Новости • Конституционный кризис

Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КС, - Зеленский

386377
Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КС, - Зеленский
Судьи Конституционного суда Украины должны самостоятельно уйти в отставку. Это будет самым мягким вариантом разрешения кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Если судьи видят реакцию людей, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Привет
    Вовчик а давай такой вариант...и они уходят...и ты..
    Как тебе??
  • Филипп Филиппович Преображенск
    А все помнят это высказывание зелёного барановируса? По-моему пора...
    Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4099
  • саша паламарчук
    Вава, в твоєму випадку самовбивство не гріх.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости