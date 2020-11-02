Зеленский допустил возможность роспуска парламента, если тот не поддержит законопроект о КС. ВИДЕО

Возможен роспуск Верховной Рады, если депутаты откажутся увольнять судей Конституционного Суда.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Когда ко мне обратились депутаты и спросили, как так сделать, чтоб этот закон был полностью конституционным, я им ответил: "Вы должны показать политическую волю. У меня нет вопросов к вашим правкам. Пожалуйста, проголосуйте в первом чтении - вы уже покажете, что серьезно настроены, а потом внесите правки, которые могут быть полностью конституционными", - рассказал Зеленский.

По его словам, возможен роспуск Верховной Рады, если депутаты откажутся увольнять судей Конституционного Суда.

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"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа" - потому что они шли и, честно говоря, понимают, что все же они благодаря мне стали депутатами и поддержке общества, голосованию народа, - они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем", - предположил Зеленский.

Однако, подчеркнул президент, было бы хорошо, чтобы ВР продолжила работу, так как Украине и так хватает "нестабильных вещей", среди которых были названы, в частности, COVID-19 и война на Донбассе.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

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В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.