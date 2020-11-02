Зеленский о перезагрузке КС: В Конституции тоже не было написано, что Янукович лишается полномочий из-за побега, но ВР проголосовала

Роспуск Конституционного Суда - решение, которое защитит государство.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"До начала программы я вспомнил о бегстве Януковича. А где было написано в Конституции, что президент лишается своих полномочий за побег? Нет? Нет. Решение приняли, более того - объявили выборы, и правильно сделали. Я поддерживаю. Мы все в то время у экранов телевизоров сидели и поддерживали. И большинство депутатов поддержали. Потому что это правильное решение, оно защищает государство, общество. Сейчас происходит то же самое", - уверен президент.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

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30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.