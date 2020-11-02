После решения КС мы получили сигнал от МВФ, что миссию можно не ждать, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров.

Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"После их решения мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от Международного валютного фонда, что никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии можете не ждать. А я не хочу скрывать от нашего общества, что у нас есть дырка в бюджете, о которой мы все можем говорить, из-за мирового кризиса, из-за кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с COVID, поэтому нам нужна помощь наших партнеров", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что аналогичные сигналы были получены от Всемирного банка, ЕБРР, от всех послов "Большой семерки".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.