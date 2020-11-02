В центре Вены неизвестные расстреляли семь человек, - СМИ. ВИДЕО

В столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС, а видео публикуют пользователи соцсетей.

По предварительной информации, в Вене было атаковано сразу несколько локаций во Внутреннем Городе. Рестораны, синагога и еврейский центр. Австрийский телеканал ORF дал информацию о том, что выстрели были слышны возле синагоги. Полиция австрийской столицы подтверждает эту информацию. Один полицейский получил серьезные ранение в результате нападения. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают. По сведениям главы еврейской общины города пострадавших среди его прихожан нет.

Следом появилась информация о новых нападениях. Атакованы еврейский культурный центр и рестораны. Вероятно, нападавших было несколько. По неподтвержденной пока информации один участник теракта себя подорвал. Сообщается о 7 погибших. Второго подозреваемого разыскивают полицейские.

Жители активно публикуют в соцсетях видео перестрелки и захвата вооруженных мужчин