"Если бы Саакашвили действовал по букве закона, Грузия была бы отставшей страной воров в законе, а не передовой державой", - Богуцкая поддержала Зеленского
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Богуцкая отметила: "Сегодня на заседании фракции я выступила в поддержку Президента.
Я категорически против полумер. Напомнила, что почти за 30 лет Независимости каждый президент менял Конституцию под себя. И только Зеленский не пошел к "судьям" на поклон.
Именно они позволяли все 30 лет насиловать Конституцию и наши с вами права.
Так вот, пусть хотя бы раз ответят за свою бесполезность и безнаказанность.
Они окружили себя пятиметровым (в толщину) бетонными забором "законности", которая сделала из них Касту Неприкасаемых.
Категорически поддерживаю Президента!
И призываю своих коллег не быть тестом и не мямлить о "процедуре".
У нас всего 5 лет, из которых мы уже больше года проморгали. Мы пришли все изменить. И без радикальных действий у нас ничего не получится.
Если бы Саакашвили в Грузии действовал по букве закона, Грузия до сих пор была бы самой отставшей страной воров в законе, а не передовой европейской Державой, которую создал Михаил.
Готовы ли мы передать детям страну без коррупции, бюрократии и чванства? Вот если готовы, надо действовать, а не объяснять, почему это невозможно.
Завтрашний день многое объяснит".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.