"Если бы Саакашвили действовал по букве закона, Грузия была бы отставшей страной воров в законе, а не передовой державой", - Богуцкая поддержала Зеленского

Депутат из фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила о том, что будет поддерживать законопроект президента Владимира Зеленского о Конституционном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Богуцкая отметила: "Сегодня на заседании фракции я выступила в поддержку Президента.

Я категорически против полумер. Напомнила, что почти за 30 лет Независимости каждый президент менял Конституцию под себя. И только Зеленский не пошел к "судьям" на поклон.

Именно они позволяли все 30 лет насиловать Конституцию и наши с вами права.

Так вот, пусть хотя бы раз ответят за свою бесполезность и безнаказанность.

Они окружили себя пятиметровым (в толщину) бетонными забором "законности", которая сделала из них Касту Неприкасаемых.

Категорически поддерживаю Президента!

И призываю своих коллег не быть тестом и не мямлить о "процедуре".

У нас всего 5 лет, из которых мы уже больше года проморгали. Мы пришли все изменить. И без радикальных действий у нас ничего не получится.

Если бы Саакашвили в Грузии действовал по букве закона, Грузия до сих пор была бы самой отставшей страной воров в законе, а не передовой европейской Державой, которую создал Михаил.

Готовы ли мы передать детям страну без коррупции, бюрократии и чванства? Вот если готовы, надо действовать, а не объяснять, почему это невозможно.

Завтрашний день многое объяснит".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.