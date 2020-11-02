Надо, чтобы судьи КС защищали Украину, а не покупали землю в Крыму и потом ее не декларировали, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не считает попыткой узурпации власти подачу законопроекта о прекращении полномочий нынешнего состава Конституционного суда.

Об этом президент сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается узурпации власти, то я никого из этих судей полтора года не знал, не видел, я не знал их фамилий, не общался с ними. Я общался только с главой Конституционного суда, которому сказал, что есть "красные линии" для украинского общества, если "мы не хотим вернуться из-за ваших решения на 10 лет назад в прошлое". Это Высший антикоррупционный суд, это земельная реформа, банковская реформа, это наши обязательства перед Украиной, нашим обществом, то, что я обещал как президент, и обещала наша партия", - сказал президент.

Зеленский указал, что уважает Конституционный суд как институт, но у него много вопросов, как и у экспертов, и у украинского общества к нынешнему составу КС.

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"Поэтому когда мы говорим о перезагрузке, мы говорим о добропорядочности судей. Чтобы они защищали Украину, каждого гражданина, Конституцию, и не покупали землю в Крыму, а потом ее еще и не декларировали", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.