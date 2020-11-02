Верещук: Президентский законопроект о КС не попадет в парламентский зал на голосование

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает роспуск Конституционного суда, не попадет в зал Верховной Рады на голосование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в комментарии LB.ua.

"То, что я могу спрогнозировать - законопроект в зал не попадет для голосования именно президентский. Потому что не вижу там количества голосов, мне кажется, что их нет там 226, и совершенно очевидно, что это точно не тот путь, который должны были бы выбрать мы, ища конституционную-правовую плоскость", - сообщила Верещук.

Она добавила - все во фракции соглашаются с тем, что Конституционный суд теряет общественную легитимность и без политической оценки судьям не обойтись. Парламент должен сделать заявление, содержащее такую ​​оценку.

"Рассматриваем пути относительно совершенствованию нормативно-правовой базы - количество судей для принятия решения ... Мы не оставляем инструментов, которые есть в правовом поле, политическое поле из-за заявления, и законопроект, который мы подали - возвращаем все, что было отменено КС в предыдущеей состояние, берем два месяца, чтобы наработать внесение изменений в соответствующие законы антикоррупционные", - добавила она.

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Врещук отметила, что законопроект Разумкова и более 100 других нардепов могут принять на заседании Рады уже 4 ноября.

"Нам пока необходимости, чтобы выходить и ломать Конституцию, чтобы каждое наше решение ухудшало ... Восстанавливаемся в прежнее состояние, берем два месяца, чтобы внести изменения соответствующие, которые нужно, делаем политическое заявление, решаем вопрос о наших представителях (судьях)", - подытожила Ирина Верещук.

По ее словам, также возможен вариант отмены указа о назначении главой КС Александра Тупицкого и возвращения на эту должность Станислава Шевчука.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.