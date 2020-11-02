"Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие депутаты поступят так же", - "слуга народа" Качура

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качуравысказал свою точку зрения на результаты встречи фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступление президента на телеэфире.

Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ

"Я поддерживаю Владимира Александровича в его искреннем стремлении разрешить кризис в Конституционном суде, я согласен, что решение КС - это дестабилизация, но я считаю, что мы усилим этот сценарий, если примем решение, которое приведет к еще бОльшей дестабилизации. Я не буду голосовать за законопроект президента даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие наши депутаты поступят также", - отметил Качура.

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Он продолжил: "Это не означает, что мы отбрасываем позицию президента, это значит, мы предлагаем тот путь, которым должен следовать законодательный орган и наши полномочия.

Что мы будем делать? И я, и многие депутаты нашей фракции, которые имеют юридическое образование, будем голосовать за законопроект, предложенный председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Это не идеальный, но компромиссный вариант. Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа".

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"Мы должны действовать в правовом поле, а не в русле революционной целесообразности. Мы должны получить разъяснение Конституционного суда, по какой причине они спасли коррупционеров от ответственности. Мы должны получить разъяснения НАПК, зачем они отключили реестр. У нас есть заключение Венецианской комиссии, которая требует прекратить давление на суд. Самая большая дестабилизация в стране начнется когда мы, парламент, не исчерпав все возможности, пойдем неправовым путем", - резюмировал Качура.

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Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов после такого комментария подчеркнул: "Что ж, судя по резким заявлениям ряда депутатов, завтра по такому принципиальному вопросу фракцию Слуг ждет раскол. Дмитрий Разумков волей-неволей перехватит лидерство в значительной части фракции, результаты голосования за законопроекты президента и спикера покажут в какой реально политической форме Слуги и сколько из них по-прежнему во всем ориентируются на Зеленского".