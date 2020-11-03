Беларусь не пропустила украинцев, ехавших на операции по трансплантации органов. Кулеба обещает "решить вопрос"

Белорусские пограничники 30 октября не пропустили в страну украинских граждан, которые ехали в больницу, где оплатили операцию по трансплантации органов. Операция уже была оплачена Министерством здравоохранения Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

Как рассказал журналисту издания львовянин Назар Вус, он с женой, которая находится на гемодиализе, ехал в белорусскую больницу сдавать анализы крови, о чем они уведомили белорусских пограничников. Однако пограничники вернули им документы и отказали в въезде.

По словам украинца, его жена уже год ждет в очереди на трансплантацию почки в Бресте. На этот раз она должна была пройти процедуру под названием типизация - это анализ крови для определения совместимости донорского органа.

"Теперь мне приходится ждать открытия границ, чтобы пойти на тесты и снова ждать очереди. Ведь пока крови нет, мы не в очереди", - пояснил он.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил выяснить информацию про недопуск в Беларусь украинцев, которые оплатили трансплантацию в белорусских больницах.

"Я уже поручил нашему посольству в Беларуси выяснить все обстоятельства ситуации и максимально способствовать ее решению", - написал Кулеба в Твиттерe.

Министр посоветовал гражданам при возникновении проблем с въездом для лечения обращаться в посольство Украины в Беларуси.

"Мы приложим все усилия, чтобы решить проблему", - добавил Кулеба.