Трамп или Байден - в США начался день голосования на президентских выборах
Как передает Цензор.НЕТ, на досрочных выборах проголосовали уже почти 100 миллионов американцев.
Прогнозы в отношении того, кто станет новым главой Белого дома, на стороне Байдена — согласно The Economist, у него есть 95%-й шанс стать президентом.
Хотя обычно победитель выборов становится известен уже в день голосования, в 2020 году подсчет голосов займет больше времени, говорят аналитики, поскольку из-за пандемии COVID-19 все больше людей склоняются к отправке бюллетеней по почте, особенно сторонники демократов.
Официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность. Американский президент избирается на четыре года и не может занимать этот пост более двух сроков.
Одно из основных опасений журналистов и политологов в рамках этих выборов относится к вопросу мирной передачи власти: в течение нескольких месяцев Дональд Трамп ставил под сомнение надежность и честность "почтового" голосования, заявляя, что оно открывает путь для мошенничества и может быть использовано демократами для фальсификации результатов выборов. Действующий президент допускал, что может отказаться от мирной передачи власти в случае проигрыша Байдену.