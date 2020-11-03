Заместитель главы ГБР Бабиков уволен, - источник

С должности заместителя директора ГБР уволился Александр Бабиков. Он занимал должность первого зама с января 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительный органах.

Ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции требовали его увольнения.

"Да, действительно, Бабиков уволен", - сказал источник.

Напомним, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков заявил о конфликте интересов у заместителя руководителя Государственного бюро расследований Александра Бабикова.

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