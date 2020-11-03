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Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы

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Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом и призвал жителей не выходить на улицы
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом. Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sueddeutsche Zeittung.

По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших. От полученных травм скончался полицейский. Один из подозреваемых в стрельбе в Вене задержан.

Нехаммер также призвал жителей Вены не выходить на улицы.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Вы просто увидите во что превращают Вену Понаехавшие . В Вене австрияки уже стараются не жить , бо от мусульман проходу тоже нет . Поехала с детьми в Шербурн ( летняя резиденция императора в Вене) , зашли на детскую площадку в парке - сидят одни мусульманки с детьми . В это время австрийцы ПАШУТ и платят огромные налоги .
    А беженцам платится по 700 евро помощи на человека ( семья из 4 - 2800 евро в месяц)
    Украинцу надо там пахать 2 месяца , чтобы это заработать
  • Welt Schmerz
    Тут треба використовувати "лезо Пастора" - воно схоже на лезо Оккама. Суть: коли у світі відбувається якась нездорова зуйня, by default слід бачити за нею роги, лапті та вушанку, якщо тільки не буде серйозних причин вважати інакше. Як показує досвід, без кремлівських рогів рідко яка зуйня трапляється.
  • Welt Schmerz
    Треба ще більше імігрантів! І головне - їх не провокувати. Бажано взагалі прийняти іслам, жінкам вдягти хіджаби, і сподіватися, що імігранти рано чи пізно євроінтегруються. Більше толерантності! (в іншому випадку ви фашисти і заперечуєте Холокост)
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