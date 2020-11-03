Профильный комитет рекомендует Раде проголосовать за проект бюджета на 2021 год в первом чтении
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Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал парламенту принять в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. Проект поддержали представители трех фракций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.в телеграме
Проект бюджета, направленный Кабинетом министров поддержали члены комитета от "Слуги народа", "Евросолидарности" и "Батькивщины".
Теперь проект должны поддержать в первом чтении простым большинством в 226 голосов.
Рассмотрение и голосование за бюджет в первом чтении запланировано на четверг, 5 ноября.