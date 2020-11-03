"Слуга народа" Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Галина Янченко зарегистрировала законопроект о лишении финансирования Конституционного Суда Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Янченко отметила: "Зарегистрировала законопроект об изменениях в госбюджет и лишения КСУ бюджетного финансирования до обновления этого государственного органа.

Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира.

109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально-полезные нужды, например субвенцию учебным заведениям на линии разграничения".

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.