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Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов

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Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов
Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии, где накануне произошла террористическая атака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом от написал на своей странице в Twitter.

"В это тяжелое время Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - говорится в сообщении.

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Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются.

Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов 01

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