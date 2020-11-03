Зеленский выразил поддержку Австрии, где произошла атака террористов
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии, где накануне произошла террористическая атака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом от написал на своей странице в Twitter.
"В это тяжелое время Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - говорится в сообщении.
Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. Открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются.