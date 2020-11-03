Конституционный Суд рассмотрит сегодня конституционность закона о языке

Сегодня, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного.

Как информирует Цензор.НЕТ, повестка КСУ опубликована на официальном сайте.

Первым пунктом повестки КСУ значится продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания).

Второй вопрос – продолжение рассмотрения дела по представлению 142 нардепов об официальном толковании отдельного положения абзаца четвертой преамбулы Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)

Третий пункт повестки – вопрос об открытии производства по конституционному представлению 47 нардепов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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