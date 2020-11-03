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РФ штампует предвзятые решения "суда" против адвоката Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в оккупированном Крыму, - посольство США

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РФ штампует предвзятые решения "суда" против адвоката Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в оккупированном Крыму, - посольство США
Посольство США в Украине заявляет, что Россия преследует крымского адвоката Лилю Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в "уголовных процессах" в оккупированном Крыму.

 Об этом говорится в заявлении посольства, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за успехов адвоката Гемеджи в раскрытии несправедливости в так называемых процессах в оккупированном Крыму Россия штампует против нее предвзятые решения крымского "суда", чтобы отстранить ее. Юристы по правам человека в Крыму должны иметь возможность выполнять свою важнейшую работу", – говорится в сообщении.

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Ранее российский "суд" вынес Гемеджи частное определение за якобы "многократное нарушение регламента судебных заседаний", пишут Крым.Реалии.

Гемеджи считает, что данная частная жалоба – это форма давления на нее как защитницу, которая активно отстаивала позицию своего подзащитного по "уголовному делу". Она представляла в "суде" интересы крымского правозащитника и координатора общественного движения "Крымская солидарность" Сервера Мустафаева, осужденного 16 сентября 2020 года на 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "проявлением давления на правозащитников" частное определение "Южного окружного военного суда" адвокату Лиле Гемеджи.

РФ штампует предвзятые решения суда против адвоката Гемеджи из-за ее успехов в раскрытии несправедливости в оккупированном Крыму, - посольство США 01

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